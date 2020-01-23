أخبار مصر | متحدث التضامن: إنقاذ وإيواء 18 ألفا و200 طفل مشرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث التضامن: إنقاذ وإيواء 18 ألفا و200 طفل مشرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة أنشأت فريق التدخل السريع منذ عام 2014، بينما تم تشكيل فريق أطفال بلا مأوى، في عام 2016، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأضاف "العقبي" خلال ندوة ببوابة "الخليج 365" الإلكترونية، أنه منذ هذا التاريخ، وهم يمارسون دورهم في إنقاذ آلاف المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، من أجل توفير حياة كريمة لهم، من خلال عمل شاق وجاد يقومون به طوال الأسبوع ولمدة 24 ساعة.

وأشار إلى أنه منذ يناير 2019 الماضي، تم دمج التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، للعمل سويا في فصل الشتاء لإنقاذ المشردين الكبار والصغار، وإنقاذ وإيواء 18 ألفا و200 طفل مشرد، وإيداعهم دور رعاية تابعة للوزارة وتوفير الخدمات كافة لهم.

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وتابع أن الوزارة لديها 17 سيارة متنقلة بين 10 محافظات مختلفة؛ للتحرك بشكل مكثف لالتقاط المشردين وإيواءهم بدلا من انتظار البلاغات، وأن كل شخص يتم إيوائه في مكان مناسب له، من خلال تنسيق لجوانب العمل.

ونوه بعدم وجود مشرد في مصر، لم يتم التعامل معه لإقناعه بانتشاله من الشارع، وبأن معظم الحالات التي يتم الوصول إليها ترفض الانتقال لدور رعاية لوجود مصالح وارتباطهم بالشارع.

وتتلقى وزارة التضامن الاجتماعي، البلاغات عن وجود المشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار بعدة طرق للتواصل؛ هاتفيا من خلال الخط الساخن للوزارة 16439 أو منظومة الشكاوى الحكومية ١٦٥٢٨؛ أو مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الصفحة الرسمية للوزارة، أو الصفحة الرسمية لحماية الأطفال بلا مأوى.