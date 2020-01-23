أخبار مصر | الشئون العربية بالنواب: تصريحات "موريسون" عن السيسي شهادة نجاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشئون العربية بالنواب: تصريحات "موريسون" عن السيسي شهادة نجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصريحات أندرو موريسون، الوزير البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى أكد فيها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى دورًا جيدًا من أجل القارة السمراء خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي بأنها شهادة بريطانية ودليل قاطع على نجاح الرئيس السيسي على وضع القارة السمراء ولأول مرة في تاريخها في بؤرة الاهتمام العالمي.

وقال "أباظة" في بيان، اليوم الخميس، إن "موريسون" أكد أيضا أن إفريقيا بدت الآن مناسبة للاستثمار وليس في مجال الاستثمار فقط بل في مجالات أخرى مثل تطوير المهارات وخلق شراكات اقتصادية وتعاون في مجال الأمن وهذا التعاون يستفيد منه المجتمع البريطاني وكذلك الشعوب الإفريقية.

وتابع أن إفريقيا باتت محط أنظار المستثمرين والشركات الكبرى، مؤكدًا أن هذه التصريحات المهمة من الوزير البريطانى تؤكد نجاح الرئيس السيسي في تنفيذ كل ما تعهد به خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي.

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وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من الزعماء والرؤساء والحكومات والبرلمانات والشعوب داخل جميع دول القارة السمراء استغلال نجاح الرئيس السيسي، في توجيه المجتمع العالمى للاستثمار داخل الدول الإفريقية من خلال الاستمرار في تنفيذ رؤية الرئيس السيسي لتذليل جميع العقبات أمام الاستثمار داخل إفريقيا والاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التحتية وربط الدول الإفريقية بمختلف وسائل النقل البرى والنهرى والجوى خاصة الإسراع في تنفيذ مشروع ربط أفريقيا بالسكك الحديدية.

وأكد "أباظة" أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية مهمة جدًا وناجحة وحققت جميع أهدافها للتعاون الثلاثي بين مصر وبريطانيا وإفريقيا وجاءت في توقيت مهم للغاية عرف من خلاله المجتمع البريطانى والدولى الدور الكبير والمهم لمصر في القارة الأفريقية.

وأضاف: خاصة أن إفريقيا بها فرص كبيرة للاستثمار والشراكة مع مختلف دول العالم، وأن مصر هى البوابة الرئيسية للتوجه إلى إفريقيا ولديها القدرة على تقديم جميع التيسيرات للمجتمع الدولى للاستثمار داخل دول القارة السمراء.