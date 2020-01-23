أخبار مصر | إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بمحافظات المرحلة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" بمحافظات المرحلة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة الحد من انتشار العدوى بمحافظات المرحلة الثانية وتشمل "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح".

المبادرة، مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي تستهدف القضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الفرق المشاركة بمبادرة "الحد من انتشار العدوى" مرت على 18 ألفًا و701 صالون تجميل ونادٍ صحي، منذ إطلاق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية، لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى.

وأضافت أنه تم المرور على 2375 صالون تجميل وناد صحي بداية من شهر يناير الحالي بمحافظات المرحلة الثانية التي تشملها المبادرة.

وتابعت أنه تم عقد 76 ورشة عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل بالمرحلة الثانية وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات.

ونوهت بأنه تم وضع ملصقات تتضمن إرشادات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية.

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ولفتت إلى أن تلك الخطوة المهمة، تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الوزارة، لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية، بعد الخطوات غير المسبوقة، التي اتخذتها مصر للقضاء على فيروس "سي"، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، إلى أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادي الصحية.

واستكمل أن التعليمات تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بإدعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من الأدوات المستخدمة كافة؛ لتجنب نقل العدوى.

ونوه بضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأكد "حساني" أن المبادرة حصرت صالونات التجميل والنوادي الصحية، بمحافظات المرحلة الأولى، "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بني سويف، الأقصر، أسوان"، بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر بين "الصحة" و"التنمية المحلية"، والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ تلك المبادرة.

واختتم بأنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بكل محافظة لتوزيع بوسترات الحملة والتأكد من تنفيذ تعليمات الوقاية الواردة في الكتاب الدوري بها، والمرور الدوري عليها، وأنه يتم تنظيم حملات توعية مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأوقاف والكنيسة المصرية والجهات المشاركة في الحملة.