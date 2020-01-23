مصر | بلاغ يتهم محمد علي ومعتز مطر بالخيانة العظمى

ونص محمود في بلاغه، أنه بتاريخ أمس الأربعاء، ومن خلال قناة الشرق الإخوانية الممولة من المخابرات التركية والقطرية، قام المقدم ضده البلاغ الأول، بإجراء مداخلة مع المقدم ضده البلاغ الثاني، حرض فيها على مؤسسات الدولة المصرية، والانقلاب ضد مؤسساتها الدستورية والتشريعية، والخروج في تظاهرات لإسقاط الدولة المصرية، بتحريض مباشر من المدعو ياسين أقطاي، مساعد أردوغان رئيس دولة تركيا، التي تعادي الدولة المصرية، وتخطط وتتأمر ضدها لنشر الفوضى والاضطرابات داخلها.

وأضاف: أن المقدم ضدهما البلاغ قد تعمدا نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد، والإضرار بالمصالح العليا وتهديد أمنها القومي، مضيفا: "أن كلا من المقدم ضدهما البلاغ يعملان لصالح المخابرات التركية ويتلقوا تمويلات مالية ضخمة لتشويه صورة الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها وقياداتها".

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية وموسعة فيما ارتكبه المقدم ضدهما البلاغ من التحريض على قلب نظام الحكم والتحريض ضد الدولة المصرية، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهما البلاغ محمد علي، ومعتز مطر، ووضع أسماء المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراجهم على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية، وإحالتهما لمحاكمة جنائية عاجلة.