مصر | "الإدارية العليا" تمنح "طالب طب" ٢٥ درجة بـ"الجراحة والنساء والتوليد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإدارية العليا" تمنح "طالب طب" ٢٥ درجة بـ"الجراحة والنساء والتوليد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحكمة الإدارية العليا، نتيجة طالب بكلية الطب، بإحدى الجامعات، في مادتي الجراحة العامة والنساء والتوليد؛ لثبوت استحقاقه درجات أكثر من الحاصل عليها، بنتيجة الامتحانات، وقدرها الخبير بعد إعادة التصحيح بـ ٢٤ درجة ونصف.

واستندت المحكمة، إلى أن عملية إعادة تصحيح كراسات إجابة طلاب الجامعة، قوامها مراجعة إجابة الطالب في ضوء المعارف والمعلومات التي حصلها من الكتاب الجامعي المقرر عليه، لقياس مدى إلمامه بها وفهمه لها من دون غيره من الكتب المؤلفة في المادة ذاتها، والتي تختلف طولًا واختصارًا، حتى لا يكون هناك إفراط أو تفريط في تقدير الدرجة المستحقة للطالب.

وثبت من تقرير الخبير، أن الطالب يستحق ١٥١ درجة في مادة الجراحة العامة بدلًا من ١٣٩ ونصف درجة، ويستحق في الورقة الثانية ١٤٨ درجة بدلا من ١٣٩ ونصف درجة، وفي مادة النساء يستحقر٧٦ درجة بدلًا من ٧٤ درجة، وفي ورقة إجابة أمراض التوليد يستحق ٥٥ ونصف بدلًا من ٥١ درجة.

