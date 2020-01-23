مصر | تغريم مسئول سابق بـ"الاستثمار" تسبب في سرقة ٩٠ ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم مسئول سابق بـ"الاستثمار" تسبب في سرقة ٩٠ ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتضمن الحكم تبرئة المشرف على مخازن الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ومدير عام العقود والمشتريات والمخازن السابق بالهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق بالهيئة من التهم المنسوبة لهم.
كما تضمن تغريم مدير عام الإدارة العامة للآمن بالهيئة العامة للاستثمار سابقًا، بغرامة تعادل أجره.
وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية لرئيس الإدارة المركزية للأمن السابق؛ لعدم التحقيق معه وإحاطته بوجود القضية.
وثبت لدى المحكمة، براءة المحالين الأول والثاني والثالث، لعدم ثبوت أدلة في حقهم، تؤكد واقعة الإهمال.
المحكمة رأت أنهم اعتادوا تخزين ما يرد إلى الهيئة، من منقولات وأثاث وخلافه، بالمخزن الواقع بالمبنى الجديد، لعدم وجود سعة تخزينية بالقديم، وعدم وجود موافقات ضمنية وتعليمات صادرة عن السلطة المختصة، على تخزين تلك الأجهزة وغيرها من المنقولات.
وأدانت المحكمة المحال الرابع، بصفته مدير عام الإدارة العامة للآمن بالهيئة العامة للاستثمار، لوجوب إصداره تعليماته لمرؤوسيه بتأمين تلك المخازن تأمينًا كاملًا على مدار اليوم.