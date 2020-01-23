مصر | تغريم مسئول سابق بـ"الاستثمار" تسبب في سرقة ٩٠ ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم مسئول سابق بـ"الاستثمار" تسبب في سرقة ٩٠ ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة ٥ قيادات بالهيئة العامة للاستثمار، بتهمة إهمال عملهم، ما تسبب في سرقة مكونات ٩١ جهاز حاسب آلي بقيمة ٩٠ ألف جنيه عام ٢٠١٤.

وتضمن الحكم تبرئة المشرف على مخازن الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، ومدير عام العقود والمشتريات والمخازن السابق بالهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق بالهيئة من التهم المنسوبة لهم.

كما تضمن تغريم مدير عام الإدارة العامة للآمن بالهيئة العامة للاستثمار سابقًا، بغرامة تعادل أجره.

وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية لرئيس الإدارة المركزية للأمن السابق؛ لعدم التحقيق معه وإحاطته بوجود القضية.

Advertisements

وثبت لدى المحكمة، براءة المحالين الأول والثاني والثالث، لعدم ثبوت أدلة في حقهم، تؤكد واقعة الإهمال.

المحكمة رأت أنهم اعتادوا تخزين ما يرد إلى الهيئة، من منقولات وأثاث وخلافه، بالمخزن الواقع بالمبنى الجديد، لعدم وجود سعة تخزينية بالقديم، وعدم وجود موافقات ضمنية وتعليمات صادرة عن السلطة المختصة، على تخزين تلك الأجهزة وغيرها من المنقولات.