مصر | بينهم اللواء علاء سليم.. السيسي يكرم رجال الشرطة في عيدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم اللواء علاء سليم.. السيسي يكرم رجال الشرطة في عيدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء علاء الدين سليم، رئيس قطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب، بمديرية أمن الغربية، والعميد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان، والعميد حازم خليل بشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد محمد عبد الله مأمور مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا.

وجاء ذلك، في الاحتفالية التي أقيمت منذ قليل، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، بحضور قادة الدولة والشخصيات العامة والخاصة.

Advertisements

كما كرم الرئيس، العقيد حسن محمد حسن، بقطاع الأمن الوطني، والعقيد يحيى محمود، قائد قطاع الغضبان بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، والمقدم عبد الوهاب شرقاوي، بمديرية أمن شمال سيناء، والمقدم تامر عبد الشافعي، بمديرية أمن القاهرة، والرائد مها ماهر، بمديرية أمن الشرقية، والنقيب إبراهيم السيد، بقطاع الأمن الوطني.

وجاء ذلك لتميزهم وأدائهم الإيجابي والتفاني في عملهم وأداء الواجب المنوط بهم بكفاءة عالية خلال الفترة الأخيرة، بما يتماشى مع تطلعات وأهداف وزارة الداخلية في ضبط الأداء الأمني، وتعقب المتهمين والخارجين على القانون، وتيسير مصالح المواطنين.