مصر | تأجيل نظر دعوى منع نشر قضايا زنا المحارم في وسائل الإعلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل نظر دعوى منع نشر قضايا زنا المحارم في وسائل الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي تطالب بإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنا المحارم بأي وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، لجلسة 11 من أبريل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13571 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء بصفته القانونية، حيث أشارت الدعوى إلى أن عرض مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام وخاصة المرئية يفسد أخلاق المجتمع والأسر الفقيرة، ويثير غرائز ضعاف النفوس، وأن البيوت مليئة بالأطفال الذين يجب على الإعلام أن يحفزهم ويبعد أفكارهم وسمعهم عن مثل هذه الأمور في زمن قلت فيه الأخلاق وعظمت فيه الكبائر.