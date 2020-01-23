مصر | تركوا المياه مفتوحة.. إلزام بيطري القاهرة بدفع 27 ألفا للشهر العقاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركوا المياه مفتوحة.. إلزام بيطري القاهرة بدفع 27 ألفا للشهر العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي إلزام مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بدفع 27 ألفا ومائتان وعشرة جنيهات إلي صندوق أبنية المحاكم نتيجة التلفيات التي سببتها المديرية بسبب تسرب مياه من مقر المديرية على مبني الشهر العقارى الذي يأتي فى الطابق السفلي للمديرية.

واستندت الجمعية فى فتواها لنص المادة 163 من القانون المدني أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض" وكذا المادة 174 والتي تضمنت أن يكون المتبوع مسئولًا عن أعمال تابعة بعملة غير المشروع متي كان حال تأدية الوظيفة أو بسببها، كما تقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرًا فى اختيار تابعة متي كانت له عليه سلطة فى رقابته وتوجيهه "

وتعود وقائع النزاع إلى أن العاملين بمديرية الطب البيطرى بمدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة قد تركوا صنابير المياه بالوحدة التابعة لهذه المديرية مفتوحة وغادروا المكان وعندما عادت المياه للوحدة مرة أخرى، تسربت حتي نالت من سقف وحوائط صالة وغرف الوحدة الأسفل منها التابعة للهيئة العامة لصندوق أبنية محاكم الشهر العقارى حتي أتلفتها.

واستكملت الجمعية، أنه لم يثبت طبقا للمستندات التي عرضت عليها أنه ليس هناك ثمة سببًا أجنبيًا أدى إلى ذلك، كما أن مديرية الطب البيطرى لم تقدم دليلا على أن التسريب كان بسبب خارج عن إرادتها، مما يجعلها مسئولة عن تلك التلفيات وتعويض الهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بالمبلغ المذكور.