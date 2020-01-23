مصر | كشف ملابسات انتحال عاطلين صفة رجال شرطة في الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات انتحال عاطلين صفة رجال شرطة في الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة في كشف ملابسات انتحال شخصين صفة رجال شرطة بالزيتون، وتمكنت القوات من القبض عليهما.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من "م ب ب"، 57 سنه، مقاول ومقيم 54 شارع العزيز بالله، بدائرة القسم، بأنه حال سيره بشارع بن سندر، دائرة القسم استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية"، يستقلان سيارة سوداء اللون "لم يتمكن من التقاط أرقامها"، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته، واصطحباه داخل السيارة المشار إليها واستوليا منه على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، و5 آلاف ريال سعودي، ووضعهم داخل مظروف ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.

من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها، وتبين أنها تحمل لوحات معدنية أرقام "و.و. ط 543" ماركة كيا سيراتو، وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة

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تبين أنها دون البيانات.

وبتكثيف التحريات ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهمين، أمكن تحديد مكان تواجد السيارة المستخدمة في الحادث بإحدى ساحات الانتظار الكائنة بشارع ترعة الشابوري شبرا الخيمة، وأن أصل لوحاتها تحمل أرقام "ق. ب. ع" 4352 ملك "ع. ع. م"، 42 سنة، السابق اتهامه فى قضيتين، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4183 لسنة 2013م المطرية، مخدرات والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعوا "أ. م"، 44 سنه، عاطل ومقيم أبو كبير شرقية.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمان أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "انتحال صفة رجال شرطة ".