شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد جناح صندوق مكافحة الإدمان بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، جناح الصندوق داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقبالها، عمرو عثمان، مساعد الوزيرة مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وحرصت الوزيرة على الاطلاع على كافة الأنشطة والمبادرات التي يتم تنفيذها داخل جناح الصندوق طوال أيام المعرض ومنها مبادرة «اسمع منى» لبث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات لرواد المعرض من الشباب منها «أسمع منى ..المخدرات مش هتزود تركيزك ..ولا هتنسيك همومك.. المخدرات مش صاحبك اللى هيخاف عليك.. المخدرات مش هتقويك.. فكر في اللى أملهم فيك ..اسمع منى المخدرات مش هتخليك راجل» وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض.

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كما سيتم عرض «أنت البطل»، والذي سبق وأصدره صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إطار حملة «إنت أقوي من المخدرات»والتي قادها سفير الحملة اللاعب الدولي محمد صلاح، وتوظيف العمل القصصي ضمن فعاليات معرض الكتاب من خلال ورش عمل ومجموعات للسرد والحكي تستهدف الأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المعرض لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات في إطار عمل فني جذاب يستثمر أحد أهم النماذج الشبابية الملهمة للأطفال.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم تنظيم ندوات كبرى للجمهور العام من رواد المعرض للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وكذلك أضرار المواد المخدرة الأكثر انتشارا وخاصة المستحدثه منها، ودور الأسرة في توفير الحماية الأولية من الإدمان وكذلك دور الأسرة أيضا في الاكتشاف المبكر للإدمان، وكيفية التواصل مع الصندوق في مجال الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن «16023»، كما سيقوم فريق من متطوعى الصندوق بمبادرات توعوية بأشكال متنوعة تستهدف المراحل العمرية المختلفة طوال أيام فترة المعرض.

وأضاف «عثمان» أنه سيتم أيضا إعداد ورش عمل للأطفال المرافقين لأسرهم من رواد المعرض داخل جناح الصندوق تهدف بشكل غير مباشر لبناء ثقافة رافضة للتدخين والمخدرات لدى هؤلاء الأطفال، بجانب توجيه دعوة إلى التطوع لرواد المعرض من الشباب واختيار أفضل الكوادر الشبابية للانضمام لوحدات التطوع بالصندوق خاصة وأن الصندوق لديه حاليا ما يقرب من 29 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.