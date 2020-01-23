شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم الحاجة إليها.. «العناني» يوقف إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام(نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 18 (تابع)، قرار وزارة السياحة والآثار، رقم 72 لسنة 2020، الصادر بتاريخ 21 يناير 2020، بشأن شركات السياحة الجديدة.

وجاء في نص القرار، أن يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارًا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019.