شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لـ«طلاب السياحة والآثار» بمتحف محمد علي في المنيل الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل، الأحد، دورة تدريبية خاصة لطلاب كليات السياحة والآثار بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة.

تأتي هذه الدورة في إطار حرص المجلس الأعلى للآثار على تدريب طلبة كليات السياحة والآثار في مختلف الجامعات المصرية، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضح ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن الهدف من هذا النوع من الدورات تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الزوار وتنمية قدراتهم العلمية والعملية في مجالات علوم المتاحف والدراسات المتحفية والتراثية، حيث سيتلقى الطلاب محاضرات عن طبيعة القصر التاريخية والقطع الأثرية داخل المتحف، كما سيتم تطبيقها عمليًا عن طريق قيام كل طالب بشرح تلك القطع لزائري المتحف لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.