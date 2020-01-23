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السيسي يُكرّم عددًا من أسر شهداء الشرطة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، عددًا من أسر شهداء الشرطة الأبطال.

ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة للشهيد العقيد رامي علي أحمد هلال (تسلمته أرملته مروة محمد توفيق)، والشهيد المقدم باسل فكري طه (تسلمته أرملته سارة محمد رشاد)، والشهيد المقدم مصطفى عبيد سالم (تسلمته أرملته آيات عبد الفتاح إبراهيم)، والشهيد المقدم ماجد أحمد محمد صبري رئيس مباحث الشيخ زويد (تسلمه والده أحمد محمد صبري).

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وقال والد الشهيد ماجد أحمد إنه لم يكن يعلم أن نجله كان يخدم في شمال سيناء، وإنه عَلِم يوم 9 إبريل 2019 (يوم استشهاد نجله) عندما أُبْلِغ باستشهاده.

وأضاف أن نجله بطل كان يسعى إلى الشهادة، وأن روحه وروح أولاده فداء لمصر، معربًا عن تقديره واعتزازه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الله- سبحانه وتعالى- حافظ لمصر، متابعًا أن الرئيس السيسي على الحق المبين، وأن الشعب المصري خلفه ويؤيده.

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