شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم عددًا من ضباط الشرطة بأنواط الامتياز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من قيادات وضباط الشرطة بمنحهم أنواط الامتياز، ومنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى لكل من اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب ناشد ميخائيل بمديرية أمن الغربية، والعميد منار مختار حافظ حسن من الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

كما منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنواط الامتياز من الطبقة الأولى لكل من العميد حازم أحمد محمود خليل من الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والعميد محمد عبدالله رجب عبدالباري، مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا، والعقيد حسن محمد حسن شوكت بقطاع الأمن الوطني، والعقيد يحيي محمود عبدالله سلطان قائد قطاع الشهيد عمرو الغضبان بالإدارة العامة لمنطقة شمال سيناء بقطاع الأمن المركزي، والمقدم عبدالوهاب محمد شوقي الرخاوي بمديرية أمن شمال سيناء، والمقدم تامر محمد حسن عبدالشافي بمديرية أمن القاهرة.

كما منح الرئيس السيسي نوط الامتياز من الطبقة الثالثة لكل من الرائد مها ماهر إبراهيم مناع مديرية أمن الشرقية.. والنقيب إبراهيم السيد الشايب قطاع الأمن الوطني.