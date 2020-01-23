شكرا لقرائتكم خبر عن «مودة» تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعروض توعوية عن كيان الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة»، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المشروع سيشارك بعروض مسرحية في فعاليات الدورة ال 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

Advertisements

وأضافت «فارس» أن العروض والتي سيقدمها ١٥ فنان من وزاره الثقافه وأكاديمية الفنون ستأتي في إطار درامي كوميدي لنقل مجموعة من الرسائل الهامة الخاصة بأُسس اختيار شريك الحياة، والجوانب الاجتماعية والشرعية، وسبل إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة، بالإضافة إلى أهمية التواصُل الإيجابي بين الأزواج وآليات التربية الإيجابية للأبناء، كما يتضمن العمل جزءً خاصاً عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات ومن المقرر أن تُقام أولى العروض يوم الأحد الموافق 2 فبراير.

جدير بالذكر أن مشروع «مودة» والذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعي تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.

كما قام المشروع باطلاق منصة رقمية للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لاكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة.