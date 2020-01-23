شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن إجازة 25 يناير (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 3 مكرر (هـ)، أمس الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2020، بشأن إجازة عيد الشرطة الموافق 25 يناير. وجاء في نص القرار أن يكون يوم السبت الموافق 25 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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