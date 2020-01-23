شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: توفير «U Turn» بديل لكوبري أبوطالب بنزلة السمان استجابة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه استجابة لمطالب المواطنين سيتم توفير «U Turn» بديلاً لكوبري أبوطالب «أبوالهول» بنزلة السمان في اتجاه محطة مشعل للتخفيف على المواطنين وذلك في غضون شهر على الأكثر.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقائه الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر أبوالنمرس والحوامدية والطالبية والهرم، بحضور النواب إبراهيم حمودة، وعصام إدريس، ومحمد على، وأحمد سميح، وحمدي السيسي، وإيهاب غطاطي.

وكلف «راشد» نائب المحافظ والسكرتير المساعد على ضرورة المتابعة اليومية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن الجنوب لسرعة إنجاز معدلات التنفيذ على أرض الواقع والإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة قرى طموه ومنيل شيحة والنزلة والزاوية وأم خنان والشيخ عتمان بمركز أبوالنمرس ومدينة الحوامدية.

ووجه راشد بمتابعة تقرير اللجنة الهندسية النهائي الذي يفيد السلامة الإنشائية للعبارة بالكامل بمدينة الحوامدية للتأكد من صلاحيتها للسير في إجراءات تشغيلها لحاجة المواطنين الملحة لها.

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وأكد المحافظ على شركة «تاون جاز» الإلتزام بالموعد المحدد للإنتهاء من مشروع الغاز الطبيعي بشوارع «الشوري وبكر الشمس ومدخل عزبتي الشمس وبورسعيد» بمركز ومدينة البدرشين للبدء في أعمال الرصف للنهوض بها لكونها مدرجة في خطة الرصف العام الحالي، مشددًا على شركات المرافق ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني أثناء تنفيذ المشاريع طبقًا للخطط الموضوعة بالتنسيق مع المحافظة لما لذلك من أهمية في المساهمة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كافة المجالات.

ووجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الإنتهاء من إجراءات الطرح الخاصة بمدرسة مبروك غطاطي التجربيبة للبدء في إنشاءها لما لها من أهمية لخدمة أهالي المنطقة والمساهمة في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول، مضيفًا أنه تم توجيه هيئة النظافة بضرورة النهوض بمستوى النظافة بنزلة السمان.

على جانب آخر، أكد المحافظ على دراسة موقف الأرض المخصصة لمدرسة الريعة وشبرامنت الثانونية بأبوالنمرس لأهمية تلك المدارس في النهوض بالعملية التعليمية، إضافة إلى إدراج الأرض المخصصة لإنشاء مركز شباب أبومسلم ضمن الأعمال الجاري تنفيذها لسرعة البدء في إنشاء المركز كمتنفس رياضي للشباب ولخدمة أبناء وأهالي القرية.

وكان المحافظ خلال الاجتماع أكد على رفع حوالي 200 ألف طن مخلفات رتش من أسفل المحاور والكباري والطرق الرئسية تراكمت على مدار سنوات، وكانت تعكس مظهرًا غير حضاريًا بالعديد من الطرق والمحاور، كما تم زراعة البعض منها بالمسطحات الخضراء ودعمها بالأشجار الجمالية.

وأكد المحافظ على مديرية الطرق بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الرصف بشارعي عثمان محرم وعثمان أحمد عثمان فور إنتهاء أعمال الصرف مباشر ودراسة مدى إمكانية البدء في الأماكن التي إنتهت الأعمال بها لكى يلمس المواطنين بدء أعمال التطوير بتلك الشوارع.

حضر الإجتماع الذي ترأسه محافظ الجيزة، هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشؤون المجتمع وخدمة البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والأستاذ شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز ومدير المديريات الخدمية.