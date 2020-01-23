شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توافق على طرح علاج جديد لـ«خشونة المفاصل»: آمن على المعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، على طرح علاج محلي جديد، لعلاج خشونة المفاصل لا يسبب أعراض جانبية قد تدفع المريض إلى التوقف عن أخذ الدواء.

وقالت الوزارة إنه يقلل من عدد الأقراص الدوائية المطلوب أخذها لإعطاء الأثر العلاجي المطلوب منها، وتم طرحه بسعر في متناول جميع الفئات المجتمعية التي تحتاج هذا الدواء.

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وذكر الدكتور تيمور الحسيني، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب في جامعة عين شمس، ورئيس مجموعة المفاصل الصناعية بجمعية جراحة العظام المصرية، أن الدواء الجديد يمثل جيلاً جديداً من «أقراص مضادات الالتهاب»، والذي يتسم بكفاءة عالية للغاية أعلى من مضادات الالتهاب للعظام المطروحة في الأسواق من قبل.

وأضاف الحسيني، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذا الدواء له عدداً من «عوامل الكفاءة»، أولها درجة أمانه العالية، حيث يخفض الأعراض الجانبية لمثل تلك الأدوية على المعدة والجهاز الهضمي بصورة ملحوظة مقارنة بباقي الأدوية التقليدية، كما أنه يُستخدم لمرة واحدة يومياً، مما يزيد من التزام المريض بأخذ العلاج، بدلاً من حاجته لجرعتين يومياً، مشيرا إلى أن الطبيب يحتاج الجرعة المناسبة للمريض من هذا الدواء وفقاً لنوعية الحالة.

من جهته، قال الدكتور صفوت العربي، أستاذ علاج أمراض الروماتيزم والعلاج الطبيعي، إن أثر ومفعول هذا الدواء يستمر لفترة طويلة للغاية تصل لأكثر من 24 ساعة، ويبدأ مفعوله في الظهور ليكسب جسم المريض الراحة من الآلام التي يحتاجها بعد نصف ساعة من تناول العلاج.

وأضاف «العربي»، أن الدواء الجديد يستخدم في علاج خشونة المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ولتسكين آلام وأعراض اضطرابات الالتهاب الناجمة عن النقرس.