شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: انتخابات النقابة 15 مارس.. وفتح باب الترشح 30 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذ مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه الدوري، الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، عدة قرارات هامة، وكان أبرزها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة الذي حدد له المجلس، الأحد 15 مارس 2020، مشيرا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.

وذكر بيان صحفي للنقابة أن «عاشور» أعلن أنه سيتم وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة، الأربعاء الموافق 29 يناير، وذلك بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والتي سيسند البناء للشركة الهندسية التابعة للوزارة.

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وأعرب «عاشور» عن فخر مجلس النقابة بأكاديمية المحاماة، التي تمثل صرحا تبدأ به المحاماة مرحلة جديدة، وستكون الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من عام 2021، إن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالتجمع الخامس، بمنطقة الأندية على مساحة 5 أفدنة تقريبا، وذلك بعد انتهاء الاستشاري الهندسي للنقابة من التصميمات الخاصة بالنادي، وسيتم إنهاء باقي الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف نقيب المحامين أن الفيديو الترويجي لموقع الأفوكاتو «مسيء»، ووضع المحامي في مكانة لا تليق به، منوها إلى أن مجلس النقابة العامة كلف هيئة المكتب بالتحقيق في الأمر، وإحالة المحامين المالكين له للتأديب، وتقديم بلاغ في غير المحامين لممارسة أعمال المحاماة بما يخالف القانون، وأن ذلك يأتي في إطار خشيته من أن يتعرض الجمهور لخديعة ما من خلال الموقع مما يؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمحامين.

وشدد نقيب المحامين على أن أهم إنجاز للمجلس الحالي لا يجب أن تدهسه العملية الانتخابية هو تنقية الجداول من غير المشتغلين، ومقاومة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلوم، مناشدا جموع المحامين بالحفاظ على تلك المكتسبات التي تعبر عن إرادة الجمعية العمومية، وعدم تعطيل العملية الانتخابية، محذرا ممن يحاولوا الالتفاف حول تلك المكتسبات التي كانت قواما لجمهورية المحاماة الثانية.