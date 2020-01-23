شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على بعض المناطق الجمعة.. والقاهرة 18 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرتها اليومية بشأن الطقس غدًا الجمعة، ويتوقع الخبراء بالنسبة للقاهرة الكبري والوجه البحري أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وهناك أمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وبالنسبة لكل من السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا، وهناك أمطار على مناطق متفرقة والرياح نشطة مع اضطراب للملاحة البحرية.

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وعن جنوب سيناء والغردقة فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية، وعن شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا غائم احيانا والرياح معتدلة، وعن جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «11- 18»، الإسكندرية «13 – 16»، قنا «8- 18»، الأقصر «8- 19»، أسوان «9– 20».