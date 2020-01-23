شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث التعاون المشترك مع عدد من الجامعات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد عدد من الاجتماعات مع مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجامعات الأمريكية العالمية والجامعات الأهلية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 22-31 يناير الجاري.

من المقرر أن يلتقي الوزير مع نائب رئيس التعاون الدولي بمجلس التعليم الأمريكي لبحث آليات التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما يلتقى مع الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الكليات الطبية الأمريكية، وكذلك مسؤولي شؤون المكتب الثقافي والتعليمي الأمريكي.

كما يعقد «عبدالغفار» لقاء مفتوحاً مع الأساتذة والباحثين المصريين الدراسين وخريجي الجامعات الأمريكية بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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ومن المقرر أن يلتقي «عبدالغفار» مع وفد من خبراء التعليم العالي بالبنك الدولي، كما يلتقي مع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة شور لايت للتعليم، ومجموعة من استشاري مؤسسة ECEB للإنشاءات.

وفي إطار التعاون مع الجامعات الأمريكية يقوم «عبدالغفار» بزيارة جامعة سينتانا الأمريكية، ويتفقد منشآتها والمعامل البحثية والكليات، ويلتقى برئيس الجامعة والمدير التنفيذي للجامعة لبحث سبل الشراكة مع الجامعة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سينتانا.

كما يقوم الوزير بزيارة جامعة تكساس ومان ويلتقي بالمدير التنفيذي لاتحاد التعليم الدولي بتكساس.

وخلال زيارته لجامعة تكساس ومان يتفقد كلية طب الأسنان، ويلتقي مع عدد من العلماء والباحثين والدراسين المصريين بكلية بايلور الطبية.

كما يوقع وزير التعليم العالي اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة لويفيل الأمريكية.