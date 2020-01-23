ولى عهد البحرين :العلاقات القوية مع مصر مرتكزة على أسس من التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب الملك البحرينى ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن علاقات الصداقة القوية التى تجمع المملكة و مصر الشقيقة مرتكزة على أسس متينة من التعاون والتنسيق المشترك، والتى تحظى بكل الدعم والاهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة نيفين جامع ،وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ،و وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني .

وأشارآل خليفة- حسبما افادت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس-إلى ما أسهمت به الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين من تطور مستمر في مجالات التعاون المختلفة وعلى وجه الخصوص الزيادة المضطردة في مستويات التبادل التجاري المشترك..منوها لحرص بلاده على مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مسار العلاقات بما يفتح آفاقا جديدة ويخلق مزيدا من فرص التعاون الاستثماري والتجاري تسهم في إنشاء مشاريع استراتيجية مشتركة بين البلدين الشقيقين.

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وأكد على أهمية مواصلة العمل على تعزيز هذا التعاون ليشمل كافة المجالات للوصول إلى الأهداف المنشودة، لافتا إلى أهمية استمرار تطوير قنوات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أعربت وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن شكرها لولي العهد على ما يوليه من اهتمام بدعم العلاقات بين المملكة و مصر ، منوهة بحرص مصر على توسيع حجم العلاقات التجارية والاستثمارية مع المملكة ومواصلة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

