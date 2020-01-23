شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يوقف تراخيص الشركات لمدة عام لعدم حاجة البلاد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الأربعاء، قرار وزير السياحة الدكتور خالد العنانى بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها فى تلك الفترة، وتضمن القرار وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام وذلك بعد الاطلاع لى رأى غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية.

وجاء بالمادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 72 لسنة 2020: "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارًا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".

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ويأتى صدور هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2018، وعلى قرار وزير السياحة رقم 99 لسنة 2017، بتاريخ 14 فبراير 2017

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كما تم الإطلاع على مذكرة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بتاريخ 24 يناير 2018، وموافقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتاريخ 31 يناير 2018، وأخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بتاريخ 31 يناير 2018 ومنذ إصدار وزير السياحة المصرى الأسبق، منير فخرى، عبد النور، قرارا بوقف إصدار التراخيص في مارس 2011 تم تجديد القرار كل عام وفى عهد الوزراء هشام زعزوع ويحى راشد والدكتورة رانيا المشاط.