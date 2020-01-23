شكرا لقرائتكم خبر عن فقرات فنية باللغة الإنجليزية لرياض أطفال الأزهر فى معرض الكتاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم طلاب رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، فقرات فنية باللغة الإنجليزية، وفقرات الكورال "الغناء الجماعى" والقصائد الوطنية والدينية، اليوم الخميس، فى ركن الأنشطة الفنية بجناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى نالت إعجاب وإشادات زوار جناح الأزهر.

بدأ العروض الفنية طلاب رياض أطفال مجمع مدينة نصر النموذجي، حيث قدموا 3 عروض مسرحية: بدأت بنشيد عليك رسولى، ثم قدموا كورالًا باللغة الإنجليزية بعنوان We love Mohamed، واختتموا عروضهم بفقرة غنائية بعنوان علمونا فى مدرستنا.

كما شارك طلاب رياض أطفال معهد الغد المشرق الأزهري الخاص بأربع فقرات: أولها نشيد لغتي لغتي ما أحلاها، وتلاها عرض جمباز، ثم فقرة مسرحية باللغة الإنجليزية بعنوان daisy has the hiccups، واختتموا فقراتهم بعرض رياضى مميز.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالى - بجناحٍ خاصٍّ به فى معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر ثقافة التسامح والتعايش، ونشر الفهم الوسطي المعتدل، باعتباره ركيزة المنهج الأزهري، وكذلك مواجهة وتفنيد شبهات ومغالطات الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

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ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.