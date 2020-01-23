شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة قادة المستقبل للعاملين فى المحليات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن مركز سقارة للتدريب التابع لها، سيبدأ الأسبوع المقبل، دورة قادة المستقبل والتي ستستمر لمدة 3 أسابيع ويستفيد منها 81 متدرباً من العاملين فى المحليات، ومن المقرر، بحسب بيان للوزارة اليوم، أن ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل أيضا دورة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للعاملين بوحدات المتغيرات المكانية لعدد 45 متدرباً وتستمر هذه الدورة اسبوعين.

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وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019/2020 ومستوى الاداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربى الدورات التدريبية مشيراً إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها ، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم موضحاً انه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

وفى سياق متصل احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بإنتهاء دورات الأسبوع 20 من الخطة التدريبية للعام الحالي وهي دورات تنمية مهارات العاملين في إدارات البيئة وتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات المخازن ودورة اساسيات التحول الرقمي وبلغ عدد المتدربين 148 متدرباً فيما تستمر للأسبوع الثاني دورة اللغة الانجليزية للمستوي الثاني لعدد 25 متدرباً.