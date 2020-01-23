طلاب أولى ثانوى: أسئلة امتحان الكيمياء سهلة واعتمدت على التحليل والفهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب في الصف الأول الثانوى العام بمدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة، أن امتحان مادة الكيمياء جاءت مباشرة واختيارا من متعدد، واعتمدت على فهم الطالب للمنهج والتحليل والاستنتاج، موضحين أن مستوى ومضمون الأسئلة لم يختلف عن باقى الامتحانات السابقة فى المواد الأخرى مثل الأحياء والفيزياء.
وتابع الطلاب: أنهم استخدموا الكتاب المدرسى فى الوصول لبعض القوانين، وتمت الإجابة عن الـ20 جزئية قبل انتهاء وقت الامتحان، موضحين أن الامتحان الورقى يحصل الطالب فيه على وقته كاملا ويستطيع مراجعة جميع الجزئيات، مطالبين بضرورة مراعاتهم فى التصحيح نظرا لحداثة التجربة والامتحانات.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أية مشكلات أو شكاوى من الامتحان وأسئلة الامتحان جاءت وفق المواصفات الفنية التى وضعها المركز القومى للامتحانات، موضحة أن مستوى الأسئلة سيختلف من طالب لآخر خاصة انه تم وضعها على مستوى كل إدارة.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى اليوم الخميس 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوى بدأت فى تسجيل نتائج الامتحانات الورقية للمواد التى أدى فيها طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام امتحان يناير الجارى على صفحة وأيقونة النتائج بالموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وفق آلية وضعها قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة يبحث تسجل النتائج فى شيتات على الموقع بكود الطالب، مؤكدة أن نتائج الامتحانات الإلكترونية تعلن على غرار ما تم العام الماضى لطلاب الصف الأول الثانوى العام حيث تظهر إلكترونيا من خلال الكود والرقم القومى للطالب.
وأكدت المصادر أن النتائج ستعلن بشكل إلكتروني، لطلاب الصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان على التابلت وستعلن على موقع الوزارة لطلاب أولى ثانوى وفى المدارس على غرار ما يحدث بامتحانات الثانوية العامة حيث تعلن النتائج على موقع الوزارة ثم المدارس.
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