شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: أسئلة امتحان الكيمياء سهلة واعتمدت على التحليل والفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلاب في الصف الأول الثانوى العام بمدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة، أن امتحان مادة الكيمياء جاءت مباشرة واختيارا من متعدد، واعتمدت على فهم الطالب للمنهج والتحليل والاستنتاج، موضحين أن مستوى ومضمون الأسئلة لم يختلف عن باقى الامتحانات السابقة فى المواد الأخرى مثل الأحياء والفيزياء.

وتابع الطلاب: أنهم استخدموا الكتاب المدرسى فى الوصول لبعض القوانين، وتمت الإجابة عن الـ20 جزئية قبل انتهاء وقت الامتحان، موضحين أن الامتحان الورقى يحصل الطالب فيه على وقته كاملا ويستطيع مراجعة جميع الجزئيات، مطالبين بضرورة مراعاتهم فى التصحيح نظرا لحداثة التجربة والامتحانات.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أية مشكلات أو شكاوى من الامتحان وأسئلة الامتحان جاءت وفق المواصفات الفنية التى وضعها المركز القومى للامتحانات، موضحة أن مستوى الأسئلة سيختلف من طالب لآخر خاصة انه تم وضعها على مستوى كل إدارة.

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