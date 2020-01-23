شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: تنقية جداول القيد أهم إنجاز للمجلس الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الدوري اليوم الخميس، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه سيتم فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.

وكشف "عاشور"، عن وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، وذلك بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، متابعا: "سيسند البناء للشركة الهندسية التابعة للوزارة".

وأعرب "عاشور"، عن فخر مجلس النقابة بأكاديمية المحاماة، التي تمثل صرحا تبدأ به المحاماة مرحلة جديدة، وستكون الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من عام 2021.

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وقال سامح عاشور، إن الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالتجمع الخامس بمنطقة الأندية على مساحة 5 أفدنة تقريبا، وذلك بعدما انتهى الاستشاري الهندسي للنقابة من التصميمات الخاصة بالنادي، وسيتم إنهاء باقي الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وشدد سامح عاشور أن أهم إنجاز للمجلس الحالي لا يجب أن تدهسه العملية الانتخابية هو تنقية الجداول من غير المشتغلين، ومقاومة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مناشدا جموع المحامين بالحفاظ على تلك المكتسبات التي تعبر عن إرادة الجمعية العمومية، وعدم تعطيل العملية الانتخابية، محذرا ممن يحاولوا الالتفاف حول تلك المكتسبات التي كانت قواما لجمهورية المحاماة الثانية.