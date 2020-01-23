شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السودانى لدعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، الدكتور أكرم على التوم، وزير صحة شمال السودان، لتعزيز سبل التعاون بين البلدين فى القطاع الصحي، والاستفادة من تجربة مصر الرائدة فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، واستراتيجية التعليم الطبى المهنى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كافة الملفات الصحية بالدولة الشقيقة والوضع الحالى، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بإلحاق عددًا من أطباء الدولة الشقيقة ببرنامج الزمالة المصرية، لتوفير التعلم والتدريب المهنى فى إطار رفع كفاءة الكوادر البشرية بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السودانى.

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على جهوده في دعم مصر للتصدي للأمراض بأفريقيا، موضحةً أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في عدد من الدول الأفريقية الصديقة، تحت شعار " تحيا مصر افريقيا"، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

Advertisements

وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة والسكان وجهت الدكتور محمد جاد ، بتوفير احتياجات الدولة الشقيقة من المستحضرات الدوائية الطارئة، والأمصال، بالإضافة إلى استقبال الحالات الحرجة والتي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة من الاشقاء السودانيين بمستشفيات الوزارة كمنح علاجية.

وأضاف مجاهد، أن اللقاء تناول أيضا إمكانية إرسال عدد من أطباء السودان للاستفادة من تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرات الصحة العامة.

ومن جانبه قدم الدكتور أكرم على التوم الشكر للدكتورة هالة زايد على تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، مشيدًا بحرص مصر على افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بدولة السودان لدعمها في مسح وعلاج مواطنيها من فيروس سي، مؤكدًا أنه ليس بالجديد على مصر دعمها لأشقائها الأفارقة في كافة المجالات.