شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس"المحامين": مستمرون فى إدارة شئون النقابة لحين انتخاب المجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة العامة مستمر فى إدارة شئون النقابة لحين إجراء انتخابات المجلس الجديد المقرر عقدها يوم 15 من شهر مارس القادم، مضيفا أن تلقى طلبات الترشح للانتخابات سيكون بمقر النقابة العامة .

وأضاف مجدى سخى، أن مجلس النقابة سيشكل لجنة لتلقى أوراق الترشح خلال الأيام القادمة.

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، عقد اجتماعا منذ قليل لمناقشة ميعاد فتح باب الترشح على منصب النقيب وأعضاء المجلس وملامح أكاديمية المحاماة ونادى القاهرة الجديدة .

ومن المقرر أن يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، لقاء مفتوح مع محاميى إمبابة، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بمركز شباب منشأة القناطر، يأتي اللقاء، تلبية لدعوة محامي إمبابة، حيث التقى "عاشور"، في وقت سابق بعدد منهم في مكتبه، ووجهوا له خلال اللقاء دعوة بعقد لقاء مفتوح معهم.

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ويهدف اللقاء، إلى الرد على جميع تساؤلات المحامين، واستعراض النقيب العام لآخر المستجدات النقابية.

وكانت قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، شهدت لقاء بين النقيب العام للمحامين سامح عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد من قيادات نقابة محامين الأقصر بقيادة الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، وعدد من كبار وشباب المحامين بمحافظة الأقصر، وذلك لعرض آخر مستجدات العمل عليهم، ومناقشة بعض مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة من النقابة العامة.

وكان صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة لغير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.