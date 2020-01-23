شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: انتخابات النقابة ستجرى بإشراف قضائي للتأكيد على الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن انتخابات النقابة العامة المقرر إجراؤها يوم 15 من شهر مارس القادم، ستجرى تحت إشراف قضائي للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وذلك بعد أن قرر مجلس النقابة اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة اعتبارا من يوم 30 يناير الجارى.

وأضاف نقيب المحامين، خلال اجتماع مجلس النقابة، اليوم الخميس، أن مجلس النقابة سيعلن كافة المواعيد الإجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية لاحقا. وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، قد قرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب، وأعضاء المجلس اعتبارا من ٣٠ يناير الجارى حتى ٢ فبراير 2020، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق يوم 15 من شهر مارس المقبل .

وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا له اليوم الخميس، لمناقشة ميعاد فتح باب الترشح على منصب النقيب وأعضاء المجلس وملامح أكاديمية المحاماة ونادى القاهرة الجديدة .

ومن المقرر أن يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين،اليوم الخميس، لقاء مفتوح مع محامي إمبابة، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بمركز شباب منشأة القناطر، يأتي اللقاء، تلبية لدعوة محامي إمبابة، حيث التقى "عاشور"، في وقت سابق بعدد منهم في مكتبه، ووجهوا له خلال اللقاء دعوة بعقد لقاء مفتوح معهم.

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ويهدف اللقاء، إلى الرد على جميع تساؤلات المحامين، واستعراض النقيب العام لأخر المستجدات النقابية.

وكانت قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، شهدت لقاء بين النقيب العام للمحامين سامح عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد من قيادات نقابة محامين الأقصر بقيادة الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، وعدد من كبار وشباب المحامين بمحافظة الأقصر، وذلك لعرض آخر مستجدات العمل عليهم، ومناقشة بعض مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة من النقابة العامة.

وكان صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة لغير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.