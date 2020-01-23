شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مطالب ثورة 25 يناير نبيلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، في احتفالات عيد الشرطة الـ 68 بأكاديمية الشرطة: «يتواكب اليوم مع ذكري ثورة الـ 25 من يناير بمطالبها النبيلة لتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري».
وأضاف السيسي: «ولا يفوتني إن أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لأبناء شعب مصر العظيم في هذه المناسبة الغالية متطلعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لنوفر للشعب المصري واقعا جديدا ومتطورا».
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