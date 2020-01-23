شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: جينات الصمود متأصلة ومتوطنة تنبت بها الأرض المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، في احتفالات عيد الشرطة الـ68 إن جينات الصمود متأصلة ومتوطنة تنبت بها الأرض المصرية الطيبة أجيالا وراء أجيال.
وأضاف السيسي أن عيد الشرطة المصرية ليس يوما مقصورا على رجالها فهي عيد لكل المصريين، وأنه فرصة لاستعادة الذكريات وتدبير المعاني الراسخة في الوجدان المصري.
وأكد السيسي أن التاريخ سيتوقف وبإعجاب أمام التجربة المصرية، مشيرا إلى أن العالم أجمع رأى كيف تحولت مصر لواحة من الأمن والاستقرار في سنوات قليلة.
ووجه السيسي التحية لكل المصريين نساء ورجال وشباب.
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