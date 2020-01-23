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شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يحتفل بالعيد الـ68 للشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الخميس، بعيد الشرطة الـ68، وذلك بتوزيع الورود والهدايا على العاملين والمترددين على الميناء.
شارك في الاحتفالات كل من الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عزت عبدالقادر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.
ونظم ضباط وأفراد الشرطة جولات على بوابات وساحات ميناءي الإسكندرية والدخيلة، لمشاركة كافة المترددين على الميناء احتفالات عيد الشرطة الـ68.
وأشاد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بجهود قيادات وضباط وأفراد شرطة الميناء في الحفاظ على الأمن وحماية الأمن القومي للبلاد، لافتًا إلى أن ذكرى عيد الشرطة ترمز إلى التفاني في أداء الواجب الوطني.
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