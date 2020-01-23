شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % تخفيضًا على تذاكر دخول المصريين المتاحف الأثرية خلال إجازة نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، إنه في إطار حرص الوزارة على تنشيط السياحة الداخلية والترويج لها وتشجيع المصريين على زيارة المواقع والمتاحف الأثرية بصورة أكبر ورفع الوعي الأثري والسياحي بين مختلف فئات المجتمع المصري، أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50%، وذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي، والتي ستبدأ من الجمعة ٢٤ يناير وحتى ٧ فبراير من العام الجاري.

وأوضح د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن نسبة التخفيض ستشمل الزائرين المصريين (الكبار) بحيث يدفع جميع الزائرين المصريين أسعار التذاكر الخاصة بالطلاب المصريين، كما ستنظم جميع المتاحف الأثرية جولات إرشادية وتعريفية مجاناً للزائرين المصريين.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار كان قد أصدر قرارا بالموافقة على دخول الطلاب المصريين بالتعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية والإعدادية، إلى جميع المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة مجانًا، وكذلك دخول أسر الشهداء وأرباب المعاشات من ٦٠ عاما فيما فوق مجانا بالبطاقة الشخصية.