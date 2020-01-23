شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» في ختام الامتحانات: العينات الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة بعدد من الكليات داخل الحرم الجامعي، تفقد خلالها ختام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020، والتي يؤديها نحو مائتي ألف طالب وطالبة، بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

وحرص طلاب الجامعة على التقاط صور «سيلفي» مع الدكتور الخشت، احتفالًا بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبدء الإجازة.

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وأعلن رئيس الجامعة أن عينات التصحيح الأولية تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات، وأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف يتم إعلانها فور انتهاء الامتحانات ببعض الكليات والأخرى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، على أن تنتهي جميع الكليات من إعلان نتائجها بحد أقصى منتصف مارس المقبل، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات والإمكانات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة شهدت هدوءًا إلى حدٍ كبير، ولم تحدث أي تجاوزات أو أحداث من شأنها التأثير على أعمال الامتحانات، ولم تضبط إلا حالات محدودة من الغش، موضحًا أن قلة حالات الغش نتيجة الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة ومنها تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية، وتوفير عدد كبير من المراقبين الأكفاء، وتوفير كاميرات المراقبة.

وأوضح الدكتور الخشت أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف.

جدير بالذكر أن الجامعة نجحت في إقامة الامتحانات لهذه الأعداد الضخمة بدون خيام على خلاف ما كان في الماضي، وما كانت تمثله من خطورة محتملة.