شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين بعد انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، الخميس، إن المطار بدأ في فحص الركاب القادمين من الصين بحثا عن أعراض لفيروس «كورونا» الجديد الذي انتشر هناك.

وأوضحت المصادر: «بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة في اتخاذ إجراءات احترازية لفحص الركاب القادمين من الصين تنفيذا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد وسط الركاب».

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وأضافت المصادر أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين.

وتابعوا أن المضيفين على الطائرات تلقوا توجيهات كذلك بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين وسيجري عزل أي حالة اشتباه ونقلها إلى مستشفى.

وقالت المصادر: «تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمطار القاهرة ضمن خطة لوزارة الصحة بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، وذلك على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية».

وذكرت المصادر أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت نفس التعليمات، لكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة.