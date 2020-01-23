شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الثقافي البريطاني يُكرم مصريين مؤثرين: تخرجوا من جامعات المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المجلس الثقافي البريطاني بالمصريين من خريجي التعليم في المملكة المتحدة من خلال منح 3 جوائز في 3 فئات (الإنجاز المهني، وريادة الأعمال، والتأثير الاجتماعي)، في حفل مرموق بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وسط حضور عدد من الشخصيات البارزة.

وتم تقديم جائزة الإنجاز المهني، إلى رامي أبوالنجا، الحاصل على ماجستير العلوم في المالية من جامعة سيتي، والذي ساهم بشكل قوي في تجديد إطار السياسة النقدية في مصر، خاصة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما أكسبه تعيينه الأخير من قبل الرئيس كنائب محافظ الاستقرار النقدي في البنك المركزي مصر.

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وتم تقديم جائزة التأثير الاجتماعي، والتي تعترف بالخريجين الذين قدموا مساهمة استثنائية في إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، إلى أمينة أبودومة، خريجة كلية جولدسميث في جامعة لندن، وتساهم أمينة في تنمية الاقتصاديات الإبداعية في مصر كمنتجة مبتكرة لمشاريع فنية متعددة الثقافات في مجالات الموسيقى والمسرح الموسيقي. كان عمل أمينة في إنتاج الموسيقى والمسرح مؤثرًا للغاية مما أدى إلى ولادة أعمال فنية مصرية جديدة تم تصديرها أيضًا إلى منصات شهيرة في جميع أنحاء العالم.

كما مُنحت جائزة رواد الأعمال إلى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وخريج جامعة يورك، الذي أسس في عام 2012 شركة Dcode للاستشارات المالية والاقتصادية في مصر، والتي استطاعت أن تنمو بنجاح على الرغم من تأسيسها خلال فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي.

وقالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر: «الأفراد البارزون الذين احتفلنا بهم اتخذوا تعليمهم في المملكة المتحدة كنقطة انطلاق للتفوق في حياتهم المهنية المختارة وتشكيل العالم معهم، ويعد حفل توزيع الجوائز هذا العام شهادة ليس فقط على تنوع خريجي المملكة المتحدة ومساعيهم، ولكن أيضًا على التأثير التحويلي للتعليم في المملكة المتحدة».

وجائزة خريجي التعليم البريطاني جائزة دولية مرموقة في عامها السادس، تحتفي بالتعليم العالي في المملكة المتحدة وإنجازات خريجي المملكة المتحدة في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم.