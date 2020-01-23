شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للسيسي في الاحتفال بعيد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 68، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

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