شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة العربية» تعقد ندوة لمناهضة التمييز ضد الأطفال الناشئة بمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد منظمة المرأة العربية ندوة بعنوان «نحو ثقافة جديدة: مناهضة التمييز والتنميط لدى الأطفال والناشئة»، ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020، الإثنين المقبل، وذلك في إطار احتفالها بيوم المرأة العربية، الموافق الأول من فبراير من كل عام.

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تناقش الندوة آليات تطوير (ثقافة) قادرة على التأثير الإيجابي في الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية لدى الأطفال والناشئة لجهة ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين، وقبول الآخر والتسامح والاحترام المتبادل، وتقدير مكانة المرأة وأدوارها الاجتماعية المختلفة، والتحرر من النمطية والقولبة في النظرة لأدوار وعلاقات الجنسين. وتركز الندوة بشكل خاص على أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية بتطوير تلك الثقافة الجديدة.

تدير أعمال الندوة الحقوقية الأستاذة نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، وتتحدث فيها كل من الأستاذة تغريد النجار، كاتبة قصص أطفال أردنية ومؤسسة دار السلوى للدراسات والنشر، والأستاذة فاطمة شرف الدين، كاتبة ومترجمة لبنانية لأدب الأطفال والناشئة، والأستاذة نشوى الحوفي، الكاتبة الصحفية المصرية ومدير عام النشر الثقافي بدار نهضة مصر.

وتتناول الندوة 3 محاور، هي: الآثار السلبية للتنشئة التقليدية على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمعات العربية، وتقييم المحتوى الثقافي الموجه للأطفال والناشئة من حيث المضامين والقيم التي يحملها، ودور الدولة والمؤسسات الاجتماعية والثقافية في التأثير إيجابا على قيم وسلوكيات الأطفال والناشئة.