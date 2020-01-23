شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور مجدي يعقوب.. هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تطلق نداءات جديدة لدعم الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد الدين محمود حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بشأن إقامة ندوة تعريفية للنداء الجديد، أمس الأربعاء، ضمن برنامج التعاون الدولي المصري- الإسباني، في المركز القومي للبحوث، بحضور العالم المصري د. مجدي يعقوب، ولفيف من العاملين بمجتمع البحث العلمي من أعضاء هيئة البحوث بمختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات والمؤسسات البحثية في مصر، بالإضافة إلى القنصل العام لدولة إسبانيا ممثلاً عن السفارة الإسبانية، والمسؤولون بمركز تطوير التكنولوجيا والصناعة (CDTI) الشريك الممول عن الجانب الإسباني.

وأضاف التقرير أن الندوة التعريفية تعني بحضور ومشاركة أعضاء هيئة البحوث من مختلف الجامعات والهيئات والمراكز البحثية بمصر والجهات الصناعية الداعمة للمجال الصناعي، لاسيما وأن هذه البرامج لها أثر إيجابي على دعم وربط البحث العلمي بالصناعة وتشجيع الباحثين المصريين على تحقيق التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية الناتجة عن مشروعات الشراكة التي تتبناها الهيئة.

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ومن جانبه، أكد حجازي أن مشاركة الجراح العالمي د. مجدي يعقوب في فعاليات الندوة يعطي ثقلاً لأهمية النداءات التي تطرحها الهيئة وهو ما يبرز مدى اهتمام الباحثين المصريين المتميزين في التعرف والتقدم، للحصول على التمويل المالي الذي تقدمه الهيئة لدعم المشروعات البحثية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن تلك الدورة تعد الدورة الرابعة لطرح النداء، وذلك بعد النجاح في تمويل عدة مشروعات خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث إن مثل تلك النداءات الخاصة بالمشروعات المرتبطة بشريك صناعي، تمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها فكرة الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال التطبيق التكنولوجي والصناعي لمخرجات الأبحاث العلمي للباحثين بمصر ومدى ارتباطها بحاجة المجال الصناعي لدعم البحث العلمي من أجل المزيد من التطوير والابتكار لحل المشكلات الصناعية أو للإبتكار في هذا المجال.

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي بمركز القلب بأسوان والذي يُشرف عليه د. مجدي يعقوب قد أنشئ بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.