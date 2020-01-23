شكرا لقرائتكم خبر عن «مبسوط إننا هنسقط.. ونص درجة لله».. شوقي يكشف رسائل طلاب الثانوية له (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن عبارة «الامتحان من خارج المنهج» مجرد فزاعة لتخويف الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف شوقي، خلال حواره مع برنامج «من مصر» على قناة CBC، أن الدروس الخصوصية لن تخدم الطلاب في الامتحانات، موجهًا رسالة: «مش هندي شهادة لحد متعلمش، واللي مش هينجح في ثالثة ثانوي هيفضل معانا 20 سنة لحد ما يعديها».

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وأوضح وزير التعليم أن أولياء الأمور تغافلوا دور وأهمية التعليم وظلوا يبحثون عن نصف درجة ودرجة حتى يلتحق أبناؤهم بكليات القمة وهذا ليس الهدف، مشددًا على أن البعض سخر من جملة «التعليم متعة» ومن سخر من هذه الجملة لا يعرف معناها ولا الهدف من التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، وهذه هي الأزمة الحقيقية.

ورأى شوقي أنه يوجد اختلاف في قدرات المعلمين بالمدارس وأن الضغوط الاجتماعية أثرت بشكل كبير على أداء المعلم ودوره الحقيقي في تطوير منظومة التعليم، وذلك أثر على الطلاب بشكل مباشر.

وتابع الوزير: «أحد الطلاب أرسل لي رسالة قال لي فيها (حضرتك مبسوط إن كلنا هنسقط إنت متوقع إن أنا وأصحابي طول النهار على التليفون إننا نقرأ ونتسقف لأ إحنا هنغش وننجح.. وفي أول شهر لي في الوزارة أرسل لي طالب (عاوز نص درجة لله يا معالي الوزير)، ومثل هؤلاء متأثرين بصنم الثانوية العامة الذي تشكل ليرهب أولياء الأمور والطلاب بدون سبب».