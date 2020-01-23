شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تدعو أعضاءها لجمعية عمومية طارئة لمناقشة «حادث المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس نقابة الأطباء دعوة جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، الواحدة ظهر الجمعة 7 فبراير، في دار الحكمة، لمناقشة حادث طبيبات المنيا الناتج عن التعسف الإداري، وذلك بناءً على الطلب المقدم من 220 طبيبًا، على خلفية الحادث الذي تعرضت له 14 طبيبة، ونتج عنه وفاة 3 طبيبات واصابة 11 بإصابات مختلفة، إضافة إلى سائق الميكروباص ومساعده، أثناء توجههن للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة.

وأوضحت النقابة، في بيان، الخميس، أن الجمعية هي أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا، على أن يبدأ تسجيل الحضور الساعة العاشرة صباحا.