شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الثقافي البريطاني يمنح مجدي يعقوب جائزة «الإنجاز مدى الحياة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالقاهرة السير مجدي يعقوب جائزة الإنجاز مدى الحياة، وذلك في إطار احتفال المجلس بالحاصلين على جائزة خريجي التعليم البريطاني لعامي 2019 و2020 في السفارة.

وحضر الحفل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وإليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر؛ والسير جيفري آدمز، السفير البريطاني في مصر، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من الشخصيات البارزة.

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وقال المجلس عن تكريم مجدي يعقوب إن رحلة تعليمه بالمملكة استمر لأكثر من 40 عام، استطاع من خلالها إنجاز العديد من الأبحاث نتج عنها اكتشافات هامة في مجال زراعة القلب وتطوير صمامات القلب من خلال الخلايا الجذعية.

وقال السير مجدي يعقوب لـ«المصري اليوم»: «إننا نحتاج أن نحترم العلم والبحث العلمي، العلم خدمة اجتماعية، كذلك يجب أن تهتم المناهج التعليمية بالقيم والإنسانية والتسامح، انا كرّست حياتي كلها للعلم والمرضى، وأستطيع القول أن أهم ما خرجت به من هذه الحياة هو ألا تكون متضخما، وأن تتمتع بالقيم».

وتابع: «يحزنني عندما سألت أحد خريجي كليات الطب في مصر عما يريد أن يصبح في المستقبل، وأجابني بأنه يريد أن يصبح غنيا ومشهورًا، أنا لم أضع تلك الأشياء في عقلي أبدا طوال حياتي، أنا أخدم البشرية والعلم والاكتشافات والباقي يأتي تباعا».

وأضاف: «هناك قصور في البحث عن المواهب المصرية في كل المجالات، لا نسلط الضوء عليهم، وكذلك البحث العلمي مهدور حقه، لا تقدم دون العلم، يحزنني أيضا نسبة الأمية بين المصريين التي أسمع عنها، ومصر تستطيع أن تصبح منبرا للدراسة».