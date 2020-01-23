شكرا لقرائتكم خبر عن مرتديًا زي الشرطة.. أمير كرارة يسرد قصة الشهيد «وائل طاحون» في حضور السيسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الفنان أمير كرارة في احتفالات عيد الشرطة الـ 68، الخميس، بأكاديمية الشرطة بسرد قصة أسرة «الشهيد وائل طاحون» التي استشهد منها عدد كبير من الأبطال، حيث استشهد «وائل طاحون» وبعده زوج ابنته الشهيد ماجد عبدالرازق، مؤكداً أن ابن وائل طاحون قرر الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والده.

ظهر كرارة وهو يرتدي زي رجل شرطة، مطمئنا الرئيس السيسي وجميع المصريين بأن حق الشهداء سيعود، مشيدًا بالشهيد وائل طاحون الذي استشهد عام 2015 وبأسرته، وتوجه لتحية أسرة الشهيد، ما دفع الرئيس السيسي للتوجه لتحية أسرة الشهيد وائل طاحون.

Advertisements

وقدم عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان محمود حافظ عرضاً فنياً عن دور العيون الساهرة في حفظ الأمن، وتضحيات شهداء الشرطة بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الشهيد وائل طاحون وماجد عبدالرازق وباسم فكري وغيرهم من الشهداء، وذلك خلال عيد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ومن المقرر أن الرئيس سيكرم عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.

ويأتي الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي