شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح جديد من نقيب أطباء المنيا بشأن حادث «طبيبات التدريب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا، إن هيئة مكتب النقابة مستمرة في المطالبة بحقوق طبيبات المنيا، اللاتي تعرضن لحادث تصادم أثناء التوجه للتدريب في القاهرة، مؤكدا أنه تم تقديم بلاغين من خلال المستشار القانوني للنقابة.

وأوضح «زغلول»، لـ«المصري اليوم»، أن البلاغ الأول حمل رقم 3663 لسنة 2020 ضد مسؤولين بوزارة الصحة من الوزيرة إلى مساعدها حتى الطاقم الإداري، والبلاغ الثاني للنيابة الإدارية يحمل رقم 90 لسنة 2020، ضد المسؤولين بمديرية الصحة ذات التسلسل، بالإضافة إلى متابعة محضر الحادث والتأكد من إدراج وقوع الحادث أثناء العمل للحفاظ على حقوق الطبيبات.

ووجه نقيب أطباء المنيا الشكر لأعضاء النقابة وغيرهم الذين تضامنوا مع الحادث المأساوي، ووجه الشكر للأطباء الذين قدموا الرعاية للمصابين داخل مستشفيات معهد ناصر، ومستشفى حلوان، و15 مايو، لما بذلوه من جهد لإغاثة زميلاتهم.