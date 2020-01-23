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شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تجري تجربة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة بدأت في تنفيذ تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بالمحافظة.
وأوضح اللواء مهندس محمد بدري محمد أن تجربة إنتاج السماد العضوي تم البدء بها في مزرعة صرف صحى طهطا، مشيرًا إلى أنه في حالة نجاح التجربة سيتم التوسع في إنتاج السماد العضوي بجميع مزارع الصرف الصحي بالشركة.
وأضاف أن الهدف من التجربة هو استخدام السماد العضوي المنتج في زراعة الغابات الشجرية لتحسين إنتاجية التربة ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو، موضحًا أنه يتم استخدام أوراق الأشجار الجافة وبعض فروعها، ونشارة الأخشاب والنباتات الخضراء لإنتاج السماد العضوي والذي يتطلب مدة شهرين لإتمام دورة إنتاجه.
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