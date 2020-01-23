شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنتهى من تدريب العاملين فى إدارات البيئة والمخازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء دورات الأسبوع 20 من الخطة التدريبية للعام الحالى وهى دورات تنمية مهارات العاملين فى إدارات البيئة وتنمية مهارات المديرين والعاملين فى إدارات المخازن ودورة اساسيات التحول الرقمى.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أن عدد المتدربين بلغ 148 متدرباً فيما تستمر للأسبوع الثانى دورة اللغة الانجليزية للمستوى الثانى لعدد 25 متدرباً.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أكد أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019/2020 ومستوى الاداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربى الدورات التدريبية مشيراً الى انه تم حتى الان تنفيذ 50 دورة تدريبية من الخطة التدريبية والتى بدأت فى شهر سبتمبر 2019 استفاد منها حوالى 2512متدرب بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات.

وأشار شعراوى إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة فى إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم موضحاً أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.