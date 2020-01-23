شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة شركات السياحة: نتوقع نمواً كبيراً بالقطاع ينعكس بزيادة الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن السياحة تحصل على الدعم الرئاسي والمساندة الحكومية غير المسبوقة من قبل، وهو الدعم والمساندة اللذين يطالب بهما القطاع منذ سنوات وعقود ويصب في صالح الدولة واقتصادها القومي قبل المستثمرين، حيث إن الدولة شريك أساسي للمشروعات السياحية وهو ما بدات الدولة تؤمن به وينعكس على مواقفها الداعمة للسياحة.

ووجه رئيس غرفة السياحة الشكر الي الدكتور مصطفي مدبولي على القرارات العملية التي تتبناها الحكومة وتحقق نقلة نوعية لصناعة السياحة، مؤكدا ان الدكتور مدبولي منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء اصدر قرارات إيجابية عديدة للسياحة واستجاب للكثير من مطالب القطاع، وأشاد الشاعر بقرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة الوزارية للسياحة والأثار والتي جاءت بناء علي مقترح من الوزير الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، وصدور قرار سريع بإنشاء اللجنة والتي عقدت أول إجتماع لها أمس الأول الثلاثاء بحضور العديد من الوزراء وعدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص وبينهم رئيس غرفة السياحة .. مشيرا الي ان الإجتماع منح أملا كبيرا بحل كافة المشاكل العالقة منذ سنوات التي تعيق تقدم ونمو القطاع السياحي.

وأضاف حسام الشاعر أن الوزير تواصل مع ممثلي القطاع الخاص من الإتحاد والغرف السياحية لوضع أجندة الأجتماع الأول للجنة والتي ضمت نقاط أساسية وجوهرية خرجت بها قرارات من الإجتماع الأول مما يؤكد قوة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.

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واوضح الشاعر ان أهم تلك القرارات وضع برنامج زمنى لاستخراج التراخيص والتصاريح للقطاع السياحي بحد أقصى شهرين بدلا من سنتين حاليا، وتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار مهمتها متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الجديدة، وكذلك تجديد التراخيص المختلفة للمنشآت السياحية القائمة وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلون من مُتخذى القرار من مختلف الجهات .. بجانب وضع آليات سلسة لاستصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت السياحية.. وأيضا ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أى رسم جديد أو زيادة فى أى رسوم متصلة بالنشاط السياحى .. كما تقرر منح تسهيلات وتيسيرات للمستثمرين تسهم في الإسراع بصيانة وتطوير الشواطئ.

وقال ان تثبيت تلك الالية الجديدة لأتخاذ القرارات باللجنة وسرعة تنفيذها يضمن ان تصعد السياحة المصرية وبسرعة شديدة الي مكانتها المستحقي رأس أهم المقاصد السياحية في العالم وبما ينعكس بصورة إيجابية علي الدخل القومي وزيادة حصيلة النقد وإرتفاع إحتياطيات العملات الأجنبية وزيادة فرص العمل امام الشباب بمختلف المحافظات.