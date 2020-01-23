شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على جناح الأزهر بمعرض الكتاب فى الساعات الأولى من افتتاحه للجمهور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، إقبال المئات من رواد المعرض، لتفقد ما يعرضه الجناح من دوريات وحوليات علمية وأدبية وفكرية لقطاعات الأزهر المختلفة، بالإضافة للمشاركة فى الفعاليات المتنوعة التى يقدمها للزوار.

جاءت العروض الفنية التى يقدمها الأطفال، فى مقدمة اهتمامات رواد جناح الأزهر، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا، لمشاهدة الفقرات الإنشادية والاستعراضية، التى تجذب الأطفال وتفاعلوا معها بالإنشاد والتصفيق.

كما شهد ركن قطاع المعاهد والورش الفنية اهتمامًا كبيرًا من رواد الجناح، للمشاركة فى أعمال الرسم والتلوين والأشغال اليدوية، التي تهدف إلى تنمية قدراتهم العقلية والإبداعية.

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فيما حظى ركن مركز الأزهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية باهتمام كبير من الزوار فى بداية اليوم، حيث قام عدد من المفتين بالرد على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهان الرواد، إضافة إلى حملات توعية تستهدف التواصل مع المشاركين فى المعرض بهدف التأكيد على مخاطر الفكر المتطرف والتحذير من الوقوع فيما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة تتنافى مع سماحة الدين الإسلامى، وفقًا للمنهج الأزهرى الوسطى القويم.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.